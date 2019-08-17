Небольшой самолет совершил аварийную посадку на трассе в Хорватии

Небольшой спортивный самолет из-за поломки приземлился утром 17 августа на шоссе А6 Загреб-Риека в Хорватии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Večernji list.

Самолет приземлился на проезжую часть в направлении Риеки. В результате посадки не было ДТП и пострадавших.

На борту находились два человека: опытный преподаватель частной авиационной школы и его ученик. Преподаватель говорит, что этот самолет школа заняла из-за ремонта собственного.

Во время полета на высоте 300 метров у самолета отказал двигатель, и пилот решал, где совершить посадку: в поле или на шоссе.

К счастью, он не приземлился в поле, так как там было много камней и неровностей на поверхности, говорят в авиашколе.