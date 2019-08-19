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В Ісландії "поховали" льодовик, який зник через зміни клімату

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В Ісландії "поховали" льодовик, який зник через зміни клімату

Понеділок, 19 серпня 2019, 09:18

В Ісландії у неділю влаштували церемонію прощання з льодовиком Окйекюдль, який вважається першим зниклим в країні у зв'язку з кліматичними змінами.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство АР.

Колишній льодовик Окйекюдль, який століття тому покривав 15 квадратних кілометрів гірського схилу на заході Ісландії та мав товщину 50 метрів, скоротився до майже 1 квадратного кілометра льоду глибиною менше ніж 15 метрів і втратив свій статус льодовика.

 
Льодовик Окйекюдль: фото ліворуч зроблене 14 вересня 1986 року, праворуч - 1 серпня 2019 року

Ісландський геолог Оддур Сігурдссон оголосив про зникнення льодовика Окйекюдль, якому було майже 700 років, близько десяти років тому. У неділю він очолив церемонію прощання, принісши свідоцтво про смерть колишнього льодовика.

Близько 100 осіб  здійснили двогодинне сходження на вулкан, де раніше був льодовик, після чого діти встановили на місці меморіальну таблицю із написом: "Ок — це перший ісландський льодовик, який втратив свій статус. Очікується, що в найближчі 200 років всі наші льодовики підуть одним і тим же шляхом. Цей пам'ятник є визнанням того, що нам відомо, що відбувається, і ми знаємо, що потрібно зробити. Тільки ви дізнаєтеся, чи вдалося нам зробити це".

"Ми бачимо наслідки кліматичної кризи. Ми не можемо втрачати час", - сказала прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.  Вона додала, що зробить питання кліматичних змін пріоритетним питанням на зустрічі лідерів скандинавських країн та канцлерки Німеччини Ангели Меркель у вівторок в Рейк'явіку.

Меморіал датований серпнем 2019 року і також містить позначку "415ppm CO2" - тут йдеться про рекордний рівень у 415 частин вуглекислого газу на мільйон молекул, зафіксований в атмосфері у травні цього року.

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Ісландія
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