В Исландии "похоронили" ледник, исчезнувший из-за изменений климата

В Исландии в воскресенье устроили церемонию прощания с ледником Окйекюдль, который считается первым пропавшим в стране в связи с климатическими изменениями.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство АР.

Бывший ледник Окйекюдль, который сто лет назад покрывал 15 квадратных километров горного склона на западе Исландии и был толщиной 50 метров, сократился до почти 1 квадратного километра льда глубиной менее 15 метров и потерял свой статус ледника.

Ледник Окйекюдль: фото слева сделано 14 сентября 1986 года, справа - 1 августа 2019 года

Исландский геолог Оддур Сигурдссон объявил об исчезновении ледника Окйекюдль, которому было почти 700 лет, около десяти лет назад. В воскресенье он возглавил церемонию прощания, принеся свидетельство о смерти бывшего ледника.

Около 100 человек провели двухчасовое восхождение на вулкан, где раньше был ледник, после чего установили на месте мемориальную таблицу с надписью: "Ок - это первый исландский ледник, потерявший свой статус. Ожидается, что в ближайшие 200 лет все наши ледники уйдут одним и тем же путем. Этот памятник – признание того, что нам известно, что происходит, и мы знаем, что нужно сделать. Только вы узнаете, удалось ли нам это сделать".

"Мы видим последствия климатического кризиса. Мы не можем терять время", - сказала премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир. Она добавила, что сделает вопрос климатических изменений приоритетным на встрече лидеров скандинавских стран и канцлера Германии Ангелы Меркель во вторник в Рейкьявике.

Мемориал датирован августом 2019 года и также содержит пометку "415ppm CO2" - здесь речь идет о рекордном уровне в 415 частей углекислого газа на миллион молекул, зафиксированном в атмосфере в мае этого года.