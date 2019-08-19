Глава МЗС Польщі спрогнозував можливість прориву у відносинах з РФ

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович не хотів би, аби Польща вважалася найбільшим ворогом Росії, але, за його словами, прориву у відносинах перешкоджає саме політика РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв'ю виданню Rzeczpospolita.

"Я, звичайно, не хотів би, щоб Польщу сприймали як головного ворога Росії, особливо з урахуванням політики, що проводиться Францією та іншими країнами. Але водночас Росія не змінила свою політику щодо України, щодо демократичної опозиції або щодо угоди про РСМД. На жаль, у наших відносинах немає прориву", - зазначив глава польської дипломатії.

Читайте також Польща прагне збільшити вартість транзиту газу РФ

Він також сказав, що Москва все ще порушує міжнародне право та не виконує Мінські домовленості, тож з огляду на це присутність американців у Польщі посилюється.

Проблемою у відносинах з РФ є теж питання уламків Ту-154М, які досі перебувають на території Росії. За словами Чапутовича, у цьому питанні "маємо блокаду".

На запитання про можливий візит Владіміра Путіна на урочистості, присвячені річниці визволення колишнього концтабору Аушвіц-Біркенау, він зазначив, що не знає, хто саме увійде до складу російської делегації. За його словами, організовує урочистості музей.