Швейцарські винищувачі супроводили літак з речником Путіна і журналістами

Два винищувачі швейцарських ВПС супроводжували урядовий літак з російською делегацією і журналістами кремлівського пулу, що висвітлюватимуть зустріч президентів РФ і Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

На борту літака Іл-96 перебували члени російської делегації, які прямували до Франції на переговори Владіміра Путіна і Еммануеля Макрона. Серед членів делегації - прес-секретар російського лідера Дмитрій Пєсков, помічник глави держави з міжнародних справ Юрій Ушаков, а також журналісти кремлівського пулу.

Коли літак увійшов в повітряний простір Швейцарії, два винищувачі піднялися в повітря і деякий час супроводжували російське повітряне судно на висоті 10,6 км, розташувавшись по обох бортах. Винищувачі, по черзі наближаючись до крил літака на відстань у кілька метрів, якийсь час "вели" його по своїй території, провівши фактично до кордону з Францією.

Подібну увагу до російських урядових лайнерів ВПС Швейцарії проявляють досить часто. Раніше неодноразово повідомлялося про подібний ескорт з боку військових льотчиків.

Путін відвідає Францію у другій половині дня 19 серпня з одноденним візитом, в ході якого обговорить з Еммануелем Макроном двостороннє співробітництво і Україну.