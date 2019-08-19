Швейцарские истребители подлетели к самолету с пресс-секретарем Путина и журналистами

Два истребителя швейцарских ВВС сопровождали правительственный самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, которые будут освещать встречу президентов РФ и Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

На борту самолета Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись во Францию ​​на переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Среди членов делегации - пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, а также журналисты кремлевского пула.

Когда самолет вошел в воздушное пространство Швейцарии, два истребителя поднялись в воздух и некоторое время сопровождали российское воздушное судно на высоте 10,6 км, расположившись по обоим бортам. Истребители, поочередно приближаясь к крыльям самолета на расстояние в несколько метров, "вели" его по своей территории, проведя фактически до границы с Францией.

Подобное внимание к российским правительственных лайнеров ВВС Швейцарии проявляют довольно часто. Ранее неоднократно сообщалось о подобном эскорте со стороны военных летчиков.

Путин посетит Францию ​​во второй половине дня 19 августа с однодневным визитом, в ходе которого обсудит с Эммануэлем Макроном двустороннее сотрудничество и Украины.