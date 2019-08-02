У Литві підготували нові закони, що зачеплять працівників з України

Міністерство соціального забезпечення та праці Литви підготувало проєкти законів, які встановлять порядок ідентифікації особистості будівельників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За порушення нових правил Кодексу адміністративних правопорушень і закону про зайнятість передбачені штрафи від 500 до 7000 євро.



Мета закону - знизити масштаби "тіньової" економіки. За ініціативою, для прозорої діяльності в сфері будівництва необхідно буде купувати карту ідентифікації особистості.

"Мета проєктів - зробити так, щоб у кожної самозайнятої фізичної особи в сфері будівництва та у юридичної особи, що виконує будівельні роботи, були ідентифікаційні карти. Робітники повинні бути внесені в спеціальну інформаційну систему", - сказано в документі.

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Завдяки наявності карти будівельника, держвідомств, які здійснюють контроль, буде простіше встановити особу працівника на будмайданчику і його роботодавця. Крім того, це буде гарантом того, що люди на будівництві працюватимуть легально (це допоможе оперативно виявити нелегалів).



Крім того, це допоможе визначити місце роботи конкретної людини в реальному часі, не буде можливості працювати в "тіні". Контроль буде здійснюватися дистанційно. Карта будівельника дозволить провести облік робочого часу, це допоможе уникнути неточностей в фіксації часу роботи та розмір зарплати.

На здійснення цього проєкту буде потрібно 1,5 млн євро, а потім по 200 тис. євро в рік для підтримки інформаційної системи. Кошти виділятимуть з держбюджету. За систему відповідатиме Державна інспекція з праці (ДІП).

У супровідних документах вказано, що в будівельному секторі Литви фіксують найбільше "тіні". У цьому секторі працюють близько 95 тис. осіб, з них 25 тисяч - за бізнес-посвідченям, а ще 14 тисяч - за довідкою про індивідуальну діяльність.

У документі сказано, що іспекторам складно з'ясувати, на яку компанію працюють виявлені на будівництві нелегальні працівники (багато з яких приїздять з України), а генпідрядники зазвичай не можуть пояснити, коли і працівники яких компаній приходили на конкретний об'єкт і працювали там.



Штраф фізичним особам складе від 500 до 1100 євро, а за повторне порушення - від 1100 до 2250 євро. Юридичним особам буде призначатися штраф від 1100 до 2250 євро, а за повторне - від 4000 до 6000 євро.

Штраф за порушення порядку, встановленого в законі про зайнятість, в випадку з юридичними особами (роботодавцями) складе 800-1200 євро за кожного працівника.

За повторне порушення - від 5000 до 7000 євро. Підрядник або будівельник (замовник) за порушення порядку отримує штраф в розмірі 2000-5000 євро, за повторне порушення - 5000-7000 євро. Нововведення планують впровадити в 2020-2021 роках.