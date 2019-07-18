Естонія: правила найму іноземців можуть змінитися вже 2019 року

У Естонії пакет законодавчих поправок для боротьби з нечесними підприємствами, які експлуатують робітників з третіх країн, може набути чинності 15 грудня 2019 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Поправки, які МВС 17 липня спрямувало на міжвідомче узгодження, передбачають, що на фірми, які не виконують всіх зобов'язань за законом, з боку держави чекають серйозні санкції. Максимальний розмір штрафу - 64 000 євро.

Згідно з чинним законодавством, роботодавець повинен платити іноземному працівникові зарплату не менше середньої по країні — тобто як мінімум 1310 євро на місяць. Однак, за даними МВС, так роблять далеко не всі підприємці.

Відбуваються також порушення, пов'язані з реєстрацією працівників. Час розгляду реєстрації короткострокової роботи планують продовжити з 10 до 15 днів.

Поправки можуть набрати чинності з 15 грудня, а збільшення терміну розгляду клопотань про видачу іноземним працівникам дозволу на короткострокову роботу, відповідно до постанови міністра внутрішніх справ, повинно запрацювати вже 1 вересня 2019 року.

Союз електронної промисловості Естонії вважає, що брак робочої сили, який вже зараз викликає серйозні проблеми в секторі, може перерости в кризу з ухваленням запланованих поправок.

"Уже зараз естонський промисловий сектор - зокрема й електронна промисловість - перебуває в скрутному становищі через брак робочої сили, оскільки резерву немає, а залучення іноземної робочої сили складне. У ситуації, коли електронна промисловість є очевидним двигуном естонської економіки і перш за все експорту, плановані поправки в законодавстві за рахунок додаткових вимог ставлять під загрозу потенціал підприємств з випуску продукції і надання послуг, а також можливість збереження і створення робочих місць, і поповнення державного бюджету за рахунок податків", - заявив голова ради Союзу електронної промисловості Естонії Отто Пукк.

За словами керівника Союзу Арно Колька, сьогодні в секторі електронної промисловості Естонії понад 250 підприємств, де працюють 12 тис. працівників.

"Нам необхідні прості правила, які допомагають економічному зростанню, а не гальмують його. Зростання вимог до підприємств може в якийсь момент зупинити їхній розвиток і конкурентоспроможність", - додав Кольк, навівши в приклад реєстрацію працівників, термін розгляду якої міністерство планує збільшити.

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Як Кольк, так і Пукк визнають, що без залучення іноземної робочої сили Естонія сьогодні просто не впорається. Але рішення, що обмежують використання іноземної робочої сили, можуть призвести до ситуації, коли одним з можливих рішень для виживання стане використання нелегальної робочої сили, бо не буде ресурсу для роботи зі складною документацією.

"Якщо правила залучення іноземної робочої сили забезпечують гнучкість, а процеси прозорі і зрозумілі, то це, найімовірніше, вирішить більшу частину т.зв. проблеми нелегальної робочої сили і залишить податкові надходження в Естонії", - підкреслює Кольк.

Станом на 15 липня цього року право на короткострокову роботу в Естонії отримали 18 993 іноземці. Більшість дозволів (14 913) отримали громадяни України.