Екскерівник Литви просить Amazon прибрати товари з радянською символікою

Перший керівник Литви після відновлення незалежності Вітаутас Ландсбергіс у четвер звернувся до американського гіганта інтернет-торгівлі Amazon з проханням вилучити товари з радянською символікою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Відкритий лист голові Amazon Джеффу Безосу колишній голова Відновного сейму Литви опублікував напередодні 80-річчя нацистсько-радянського пакту, який зумовив окупацію країн Балтії.

"На створеному вами Amazon поширюються товари з символами комуністичної тиранії СРСР, що здійснювала військові злочини і здійснювала геноцид з гітлерівським режимом. Конкретно - на диванних подушках і дитячих футболках зображені "серп і молот", - пише Ландсбергіс.

"Думаю, що ви особисто могли про це не знати, так що я прошу звернути увагу на моє звернення і вжити заходи", – йдеться в листі.

23 серпня 1939 року нацистська Німеччина і Радянський союз підписали пакт Молотова-Ріббентропа, розділивши за допомогою його сфери впливу в Східній Європі.

Політики країн Балтії не раз закликали міжнародні компанії відмовитися від торгівлі товарами з радянською символікою, оскільки вони ображають жертв радянського терору.