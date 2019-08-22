Екскерівник Литви просить Amazon прибрати товари з радянською символікою
Перший керівник Литви після відновлення незалежності Вітаутас Ландсбергіс у четвер звернувся до американського гіганта інтернет-торгівлі Amazon з проханням вилучити товари з радянською символікою.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
Відкритий лист голові Amazon Джеффу Безосу колишній голова Відновного сейму Литви опублікував напередодні 80-річчя нацистсько-радянського пакту, який зумовив окупацію країн Балтії.
"На створеному вами Amazon поширюються товари з символами комуністичної тиранії СРСР, що здійснювала військові злочини і здійснювала геноцид з гітлерівським режимом. Конкретно - на диванних подушках і дитячих футболках зображені "серп і молот", - пише Ландсбергіс.
"Думаю, що ви особисто могли про це не знати, так що я прошу звернути увагу на моє звернення і вжити заходи", – йдеться в листі.
23 серпня 1939 року нацистська Німеччина і Радянський союз підписали пакт Молотова-Ріббентропа, розділивши за допомогою його сфери впливу в Східній Європі.
Політики країн Балтії не раз закликали міжнародні компанії відмовитися від торгівлі товарами з радянською символікою, оскільки вони ображають жертв радянського терору.