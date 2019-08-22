Экс-глава Литвы просит Amazon убрать товары с советской символикой

Первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис в четверг обратился к американскому гиганту интернет-торговли Amazon с просьбой изъять товары с советской символикой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Открытое письмо главе Amazon Джеффу Безосу бывший председатель Восстановительного сейма Литвы опубликовал накануне 80-летия нацистско-советского пакта, который обусловил оккупацию стран Балтии.

"На созданном вами Amazon распространяются товары с символами коммунистической тирании СССР, осуществлявшей военные преступления и геноцид вместе с гитлеровским режимом. Конкретно - на диванных подушках и детских футболках изображены "серп и молот", - пишет Ландсбергис.

"Думаю, что вы лично могли об этом не знать, так что я прошу обратить внимание на мое обращение и принять меры", - говорится в письме.

23 августа 1939 года нацистская Германия и Советский Союз подписали пакт Молотова-Риббентропа, разделив сферы влияния в Восточной Европе.

Политики стран Балтии не раз призывали международные компании отказаться от торговли товарами с советской символикой, поскольку они оскорбляют жертв советского террора.