У Північній Македонії арештували спецпрокурора у гучній справі про вимагання коштів

Кримінальний суд Скоп’є на 30 днів арештував спеціального прокурора Катіцу Яневу, яку підозрюють у зловживанні службовим становищем і владою з метою отримання матеріальної вигоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на македонську агенцію Meta.

Спеціальний прокурор Катіца Янева була заарештована у зв'язку з ордером, виданим прокуратурою через організовану злочинність і корупцію, підтвердив державний прокурор Любомир Йовески.

Під час сьогоднішньої пресконференції прокурор Вільма Рускоска підтвердила, що заарештовану Яневу спочатку доставили в офіс спецпрокурора, де був вилучений її комп'ютер.

Державний прокурор Любомир Йовески підкреслив, що поки немає жодних ознак того, що незаконно отримані нею активи опинилися в кишенях як вітчизняних, так і закордонних політиків.

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Янева подала у відставку з поста спеціального прокурора минулого місяця на тлі тверджень про її причетність до схеми отримання грошей від бізнесмена, обвинуваченого її офісом в корупції. Вона залишається на своїй посаді до тих пір, поки не буде призначений наступник.

Все почалося в липні, коли бізнесмен Боян Йовановский і його передбачуваний спільник Зоран Мілевський були заарештовані за підозрою у вимаганні грошей у іншого бізнесмена.

Йовановського і Мілевського звинувачують в отриманні 1,5 млн євро від Орче Камчева в обмін на обіцянку допомогти йому отримати більш м'який вирок в іншій справі з використанням їх впливу на Яневу.