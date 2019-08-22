В Северной Македонии арестовали спецпрокурора по громкому делу о вымогательстве

Уголовный суд Скопье на 30 дней арестовал специального прокурора Катицу Яневу, которую подозревают в злоупотреблении служебным положением и властью с целью получения материальной выгоды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонское агентство Meta.

Специальный прокурор Катица Янева была арестована в связи с ордером, выданным прокуратурой через организованную преступность и коррупцию, подтвердил государственный прокурор Любомир Йовески.

Во время сегодняшней пресс-конференции прокурор Вильма Рускоска подтвердила, что арестованную Яневу сначала доставили в офис спецпрокурора, где был изъят ее компьютер.

Государственный прокурор Любомир Йовески подчеркнул, что пока нет никаких признаков того, что незаконно полученные ею активы оказались в карманах как отечественных, так и зарубежных политиков.

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Янева подала в отставку с поста специального прокурора в прошлом месяце на фоне утверждений о ее причастности к схеме получения денег от бизнесмена, обвиняемого ее офисом в коррупции. Она остается на своем посту до тех пор, пока не будет назначен преемник.

Все началось в июле, когда бизнесмен Боян Йовановски и его предполагаемый сообщник Зоран Милевский были арестованы по подозрению в вымогательстве денег у другого бизнесмена.

Йовановски и Милевский обвиняются в получении 1,5 млн евро от Орче Камчева в обмен на обещание помочь ему получить более мягкий приговор по другому делу с использованием их влияния на Яневу.