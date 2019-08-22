Майже 41% українців вважає вступ до НАТО найкращою гарантією безпеки України

40,9% громадян України вважають, що вступ до НАТО буде найкращим варіантом гарантування безпеки країни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що у ставленні до НАТО радикальні зміни відбулися у 2014 році.

"Якщо у квітні 2012 року лише 13% громадян вбачали у вступі до НАТО найкращий варіант безпеки, причому 31% українців віддавали перевагу військовому союзу з Росією та країнами СНД і ще 31% – позаблоковому статусу, то після 2014 року громадська думка радикально змінилася" - зазначають соціологи.

У наступні роки вступ до НАТО підтримувало 40–46% громадян, військовий союз з Росією та іншими країнами СНД – 5–7%, а прибічниками позаблокового статусу України залишалися 21–28%, проте в останньому опитуванні серпня 2019 року цей відсоток помітно зріс – до 36%.

Вступ до НАТО у серпневому опитуванні підтримав майже 41% українців, а 35,9% бачать безпеку в позаблоковому статусі.

Згідно з даними дослідження, ще 7,4% опитаних бачать найкращий варіант гарантування безпеки України у військовому союзі з Росією та іншими країнами СНД, а 15,6% не змогли відповісти.

При цьому в грудні 2018 року за вступ до НАТО виступали 46,1% українців, за позаблоковий статус - 24,1%, за військовий союз з РФ і країнами СНД - 7,2%.

Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України проведено з 8 по 20 серпня 2019 року. Було опитано 2040 респондентів старше 18 років.