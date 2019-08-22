Почти 41% украинцев считают вступление в НАТО лучшей гарантией безопасности Украины

40,9% граждан Украины считают, что вступление в НАТО будет лучшим вариантом обеспечения безопасности страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что в отношении к НАТО радикальные изменения произошли в 2014 году.

"Если в апреле 2012 года только 13% граждан видели во вступлении в НАТО лучший вариант безопасности, причем 31% украинцев отдавали предпочтение военному союзу с Россией и странами СНГ и еще 31% - внеблоковому статусу, то после 2014 года общественное мнение радикально изменилось" - отмечают социологи.

В последующие годы вступление в НАТО поддерживало 40-46% граждан, военный союз с Россией и другими странами СНГ - 5-7%, а сторонниками внеблокового статуса Украины оставались 21-28%, однако в последнем опросе августа 2019 года этот процент заметно вырос - до 36%.

Вступление в НАТО в августовском опросе поддержал почти 41% украинцев, а 35,9% видят безопасность во внеблоковом статусе.

Согласно данным исследования, еще 7,4% опрошенных видят лучший вариант обеспечения безопасности Украины в военном союзе с Россией и другими странами СНГ, а 15,6% затруднились ответить.

При этом в декабре 2018 года за вступление в НАТО выступали 46,1% украинцев, за внеблоковый статус - 24,1%, за военный союз с РФ и странами СНГ - 7,2%.

Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины проводилось с 8 по 20 августа 2019 года. Было опрошено 2040 респондентов старше 18 лет.