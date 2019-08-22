Президентка Словаччини – за діалог з РФ, але не коштом європейських цінностей

Президентка Словаччини Зузана Чапутова підтримує прагнення до діалогу з Росією, але, за її словами, це не має відбуватися за рахунок європейських цінностей.

Про це вона заявила в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeinen Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Ми сприймаємо Росію як важливого глобального гравця, з яким ми повинні прагнути до конструктивного діалогу. Але це ніколи не повинно відбуватися на шкоду цінностям, які ми поділяємо в Європейському союзі. Це стосується і економічного співробітництва" - сказала Чапутова.

"Що стосується дій Росії щодо України, то ми чітко поділяємо позицію Європейського союзу і підтримуємо економічні санкції аж до відновлення нормальних умов, тобто виконання Мінських угод", - наголосила вона.

Президентка також прокоментувала спроби Росії чинити політичний вплив на Словаччину.

Чапутова зазначила, що вже давно новинні агентства Європи повідомляють про те, що російська сторона намагається вплинути на громадську думку за допомогою неправдивих повідомлень. Вона підкреслила, що це дійсно відбувається, а також нагадала про російського дипломата, якого вислали з території Словаччини за те, що його діяльність суперечила звичайним дипломатичним завданням.