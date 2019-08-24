Президент Словаччини скоротить свої авіаперельоти заради екології

Президент Словаччини Зузана Чапутова має намір скоротити кількість переміщень авіатранспортом заради збереження екології.

Як передає "Європейска правда", про це в інтерв’ю Aktuality.sk розповів радник нового президента Юрай Різман.

За його словами, одним із пріоритетів Чапутової стане досягнення "екологічної нейтральності" - країна має викидати не більший обсяг парникових газів, аніж здатні переробити її ліси.

Один із кроків у цьому напрямку – президент збирається суттєво скоротити кількість польотів авіатранспортом, у випадку поїздок на невеликі відстані віддаючи перевагу менш шкідливому для екології наземному транспорту.

" Деякі трансфери будуть поїздом, деякі державні візити здійснюватимуться інакше, ніж вони були. Отже, ми будемо вживаємо заходів",- заявив він.

Разом із тим він визнав, що повністю відмовитися від авіарейсів Чапутова не зможе, а крім того – пересування наземним транспортом вимагатиме вирішення питань із безпекою голови держави.

Про нового президента Словаччини можна почитати у статті "Перемога без популізму: чого чекати Україні від новообраної президентки Словаччини".