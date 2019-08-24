Президент Словакии сократит свои авиаперелеты ради экологии

Президент Словакии Зузана Чапутова намерена сократить количество перемещений авиатранспортом ради сохранения экологии.

Как передает "Европейская правда", об этом в интервью Aktuality.sk рассказал советник нового президента Юрай Ризман.

По его словам, одним из приоритетов Чапутовои станет достижение "экологической нейтральности" - страна выбрасывать больший объем парниковых газов, чем способны переработать ее леса.

Один из шагов в этом направлении - президент собирается существенно сократить количество полетов авиатранспортом, в случае поездок на небольшие расстояния предпочитая менее вредном для экологии наземный транспорт.

"Некоторые трансферы будут поездом, некоторые государственные визиты будут осуществляться иначе, чем они были. Итак, мы будем принимаем меры ", - заявил он.

Вместе с тем он признал, что полностью отказаться от авиарейсов Чапутова не сможет, а кроме того - передвижение наземным транспортом потребует решения вопросов с безопасностью главы государства.

О новом президенте Словакии можно почитать в статье "Победа без популизма: чего ждать Украине от новоизбранного президенткой Словакии".