Під час стрілянини у Фінляндії поранені двоє поліцейських

Минулої ночі двоє поліцейських постраждали в перестрілці у фінському місті Порвоо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

В замаху на вбивство співробітників поліції підозрюються кілька людей, повідомляє Центральна кримінальна поліція. Поки їх не вдалося затримати.

Поліцейські були поранені з вогнепальної зброї, приїхавши за викликом в індустріальну зону міста Порвоо після півночі.

Вночі в районі Еестінмякі пройшла масштабна поліцейська операція за участю поліцейського вертольота і спецзагону поліції Karhuryhmä. Озброєні поліцейські зупиняли автомобілі на автотрасі для перевірки.

Постраждалі поліцейські знаходяться в лікарні і їх стан стабільний, говорить глава поліції Сеппо Колехмайнен.

Це вже другий випадок стрілянини в поліцейських за останні дві доби. У суботу повідомлялося про поліцейського, який отримав поранення в ході виконання службових обов'язків в місті Ювяскюля.