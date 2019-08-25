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Во время стрельбы в Финляндии ранены двое полицейских

Воскресенье, 25 августа 2019, 14:38

Минувшей ночью двое полицейских пострадали в перестрелке в финском городе Порвоо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

 В покушении на убийство сотрудников полиции подозреваются несколько человек, сообщает Центральная криминальная полиция. Пока их не удалось задержать.

Полицейские были ранены из огнестрельного оружия, приехав по вызову в индустриальную зону города Порвоо после полуночи.

Ночью в районе Ээстинмяки прошла масштабная полицейская операция с участием полицейского вертолета и спецотряда полиции Karhuryhmä. Вооруженные полицейские останавливали автомобили на автотрассе для проверки.

Пострадавшие полицейские находятся в больнице, их состояние стабильное, говорит глава полиции Сеппо Колехмайнен.

Это уже второй случай стрельбы в полицейских за последние двое суток. В субботу сообщалось о полицейского, который получил ранения в ходе выполнения служебных обязанностей в городе Ювяскюля.

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