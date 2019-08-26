У Нідерландах почався знаковий суд щодо евтаназії

У Нідерландах розпочався визначний суд щодо евтаназії, який має визначити, що робити з пацієнтами з деменцією, які спершу заявляли про бажання померти за певних обставин, але пізніше, можливо, матимуть другу думку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Судова справа зосереджена на 74-річній жінці, яка померла шляхом евтаназії три роки тому, незважаючи на деякі свідчення, що вона, можливо, передумала. Лікар з притулку для людей похилого віку в цій справі звинувачується у порушенні закону про евтаназію.

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Хоча, без сумніву, лікар діяв з добрими намірами, представник прокуратури заявила, що ключове питання полягає в тому, "наскільки ви, як лікар, все одно повинні вступити в дискусію з пацієнтом, який страждає на деменцію, якщо пацієнт вже зробив заяву про евтаназію".

Це перший подібний випадок після того, як Нідерланди легалізували евтаназію 2002 року.