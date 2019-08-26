Украина и еще 14 стран сделали совместное заявление о "выборах президента" Абхазии

В Нидерландах начался знаковый суд по эвтаназии, который должен определить, что делать с пациентами с деменцией, которые сначала заявляли о желании умереть при определенных обстоятельствах, но позже, возможно, будут иметь второе мнение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Судебное дело сосредоточенo на 74-летней женщине, которая умерла путем эвтаназии три года назад, несмотря на некоторые свидетельства, что она, возможно, передумала. Врач из приюта для престарелых в этом деле обвиняется в нарушении закона об эвтаназии.

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Хотя, несомненно, врач действовал с добрыми намерениями, представитель прокуратуры заявила, что ключевой вопрос заключается в том, "насколько вы, как врач, все равно должны вступить в дискуссию с пациентом, страдающим деменцией, когда пациент уже сделал заявление об эвтаназии".

Это первый подобный случай после того, как Нидерланды легализовали эвтаназию в 2002 году.