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У Румунії розпалася урядова коаліція

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У Румунії розпалася урядова коаліція

Вівторок, 27 серпня 2019, 08:46

Урядова коаліція Румунії розпалася після того, як "молодший" партнер Альянс лібералів і демократів (ALDE) оголосив, що припинив своє партнерство з Соціал-демократичною партією (PSD) прем'єр-міністра Віоріки Денчиле.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Голова лібералів Келін Попеску Терічану підтвердив, що коаліція розпалася через втрату довіри до Денчіле. Як очікується, уряд найближчими тижнями зіткнеться з вотумом недовіри. Денчіле сказала, що не боїться можливих дострокових виборів.

Терічану також повідомив, що складає з себе повноваження голови Сенату - верхньої палати парламенту. Терічану не став єдиним кандидатом від урядової коаліції на президентських виборах, які мають відбутися у листопаді. Натомість Денчіле також побореться з нинішнім президентом Клаусом Йоганнісом.

Рішення ALDE передбачає відставку чотирьох міністрів нинішнього уряду, висунутих лібералами.

Денчіле зараз намагатиметься знайти альтернативний союз, можливо, з "Демократичним союзом угорців Румунії" (UDMR).

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Румунія
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