У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти

Чинний президент Румунії Клаус Йоганніс висунув свою кандидатуру на другий термін. Згідно з опитуванням IMAS, за нього, представника Націонал-ліберальної партії, готові проголосувати 41,7% громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Владна Соціал-демократична партія Румунії висунула в президенти прем'єр-міністра Віоріку Денчіле. Згідно з опитуванням, її підтримує всього 7,5% голосів.

Від Альянсу лібералів і демократів йде глава Сенату Румунії Келін Попеску Терічану, за якого готові проголосувати 13,8% громадян. Віктор Понта (PRORomania) в опитуванні отримав 12,9% підтримки.

Перший тур виборів президента Румунії призначений на 10 листопада. Якщо жоден з кандидатів не набере 51% голосів, то другий тур відбудеться 24 листопада.