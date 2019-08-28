Другий за тиждень сенатор США заявив про візову відмову РФ

Американський сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що отримав відмову у візі для в'їзду до Росії, куди мав прибути в складі двопартійної делегації Конгресу США.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на RFE/RL.

"На жаль, російська влада продовжує ізолювати свою країну, перешкоджаючи як нашому, так і кільком іншим візитам за останні місяці", – сказав Мерфі.

Він каже, що є критиком Кремля, зокрема його агресії проти України, але вірить у важливість збереження діалогу між двома країнами.

Раніше цього тижня про відмову Москви в запиті на візу заявив сенатор-республіканець Рон Джонсон, який пов’язав це зі своєю критикою на адресу президента Росії Владіміра Путіна.

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МЗС Росії відповіло, що Джонсон перебуває в "стоп-листі" у відповідь на аналогічні дії Вашингтона. Москва також стверджує, що Джонсон про це знав, і по візу він не звертався.