Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прем’єр Британії попросить королеву призупинити роботу парламенту – ЗМІ

З'явилися деталі "російського" звернення Макрона

Другий за тиждень сенатор США заявив про візову відмову РФ

Трамп похвалив Конте, який на саміті G7 підтримав повернення РФ






Другий за тиждень сенатор США заявив про візову відмову РФ

Середа, 28 серпня 2019, 08:39

Американський сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що отримав відмову у візі для в'їзду до Росії, куди мав прибути в складі двопартійної делегації Конгресу США.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на RFE/RL.

"На жаль, російська влада продовжує ізолювати свою країну, перешкоджаючи як нашому, так і кільком іншим візитам за останні місяці", – сказав Мерфі.

Він каже, що є критиком Кремля, зокрема його агресії проти України, але вірить у важливість збереження діалогу між двома країнами.

Раніше цього тижня про відмову Москви в запиті на візу заявив сенатор-республіканець Рон Джонсон, який пов’язав це зі своєю критикою на адресу президента Росії Владіміра Путіна.

Читайте також
Справа "Мотор-Січі": США попередили Україну про небезпечність контактів із китайцями

МЗС Росії відповіло, що Джонсон перебуває в "стоп-листі" у відповідь на аналогічні дії Вашингтона. Москва також стверджує, що Джонсон про це знав, і по візу він не звертався.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія США
powered by lun.ua