Второй за неделю сенатор США заявил о визовом отказе РФ

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что получил отказ в визе для въезда в Россию, куда он должен был прибыть в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на RFE/RL.

"К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам за последние месяцы", - сказал Мерфи.

Он говорит, что является критиком Кремля, в частности его агрессии против Украины, но верит в важность сохранения диалога между двумя странами.

Ранее на этой неделе об отказе Москвы в запросе на визу заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон, который связал это со своей критикой в ​​адрес президента России Владимира Путина.

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МИД России ответил, что Джонсон находится в "стоп-листе" в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Москва также утверждает, что Джонсон об этом знал, и за визой он не обращался.