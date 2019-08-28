У Deutsche Bank виявили пов'язані з Трампом податкові декларації

Deutsche Bank володіє податковими деклараціями, поданими президентом США Дональдом Трампом та трьома його дітьми.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це йдеться в листі німецького кредитора, поданому до суду США.

Федеральний апеляційний суд в Нью-Йорку розглядає апеляцію Трампа на рішення суду нижчої інстанції, який відмовився заблокувати запити комітету Палати представників з фінансових послуг, контрольованого демократами. Комітет запросив ряд фінансових документів, пов'язаних з Трампом і його сім'єю, у Deutsche Bank і американського банку Capital One Financial.

Банк не вказав у публічній версії листа даних про те, хто саме з членів сім'ї або яке з підприємств Трампа подавали податкові декларації в Deutsche Bank.

Президент США Дональд Трамп, його сини Дональд і Ерік і дочка Іванка, а також кілька пов'язаних з ним організацій в кінці квітня подали позов проти Deutsche Bank і Capital One Financial, щоб запобігти розголошенню даних, якими володіють ці організації. У позові, зокрема, йшлося про те, що запити Конгресу незаконні і спрямовані на те, щоб завдати політичної шкоди Трампу.

Deutsche Bank вже давно є головним кредитором у справах нерухомості Трампа. 2017 року стало відомо, що у Трампа є не менше 130 мільйонів доларів зобов’язань перед банком.

До Трампа звичаєм сучасних кандидатів у президенти США було розкривати свої податкові декларації під час кампаній.