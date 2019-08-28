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В Deutsche Bank обнаружили связанные с Трампом налоговые декларации

Среда, 28 августа 2019, 09:30

Deutsche Bank владеет налоговыми декларациями, поданными президентом США Дональдом Трампом и тремя его детьми.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом говорится в письме немецкого кредитора, поданном в суд США.

Федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке рассматривает апелляцию Трампа на решение суда низшей инстанции, который отказался заблокировать запросы комитета Палаты представителей по финансовым услугам, контролируемого демократами. Комитет запросил ряд финансовых документов, связанных с Трампом и его семьей, у Deutsche Bank и американского банка Capital One Financial.

Банк не указал в публичной версии письма данных о том, кто именно из членов семьи или какое из предприятий Трампа подавали налоговые декларации в Deutsche Bank.

Президент США Дональд Трамп, его сыновья Дональд и Эрик и дочь Иванка, а также несколько связанных с ним организаций в конце апреля подали иск против Deutsche Bank и Capital One Financial, чтобы предотвратить разглашение данных, которыми обладают эти организации. В иске, в частности, говорилось, что запросы Конгресса незаконны и направлены на то, чтобы нанести политический ущерб Трампу.

Deutsche Bank уже давно является главным кредитором по делам недвижимости Трампа. В 2017 году стало известно, что у Трампа – не менее 130 млн долларов обязательств перед банком.

До Трампа кандидаты в президенты США традиционно раскрывали свои налоговые декларации во время кампании.

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Трамп Германия
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