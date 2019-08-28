Швейцарія вжила заходи, щоб знизити кількість прохачів притулку з Грузії

Швейцарія внесла Грузію у перелік безпечних країн, повернення до яких прохачів притулку, що отримали відмову, виглядає обґрунтованим.

Про це йдеться на сайті Федеральної ради Швейцарії, повідомляє "Європейська правда".

Грузія визнається безпечною країною для репатріації "в розумних межах" прохачів притулку з 1 жовтня 2019 року.

Раніше такими країнами були вже визнані Албанія, Бенін, Боснія і Герцеговина, Буркіна-Фасо, Гана, Індія, Косово, Молдова за винятком Придністров'я, Монголія, Чорногорія, Північна Македонія, Сенегал і Сербія.

Як зазначається, в цих державах спостерігається політична стабільність, поважають права людини, а прохач притулку може бути захищений від політичного переслідування. Заяви про надання притулку від людей з безпечних країн обробляються в прискореному порядку і зазвичай відхиляються.

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У повідомленні відзначається зростання в Європі з осені 2017 року кількості прохачів притулку з Грузії. В уряді Швейцарії пояснюють це скасуванням візового режиму між ЄС і Грузією навесні 2017 року.

У зв’язку зі збільшенням прохачів притулку швейцарська влада посилила захист кордонів і вжила інші заходи. Однак кількість клопотань про притулок, які були необґрунтованими, залишилася високою.