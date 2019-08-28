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Швейцария приняла меры, чтобы снизить количество просителей убежища из Грузии

Среда, 28 августа 2019, 13:03

Швейцария внесла Грузию в список безопасных стран, возвращение в которые просителей убежища, получивших отказ, выглядит обоснованным.

Об этом говорится на сайте Федерального совета Швейцарии, сообщает "Европейская правда".

Грузия признается безопасной страной для репатриации "в разумных пределах" просителей убежища с 1 октября 2019 года.

Ранее такими странами были уже признаны Албания, Бенин, Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Гана, Индия, Косово, Молдова за исключением Приднестровья, Монголия, Черногория, Северная Македония, Сенегал и Сербия.

Как отмечается, в этих государствах наблюдается политическая стабильность, уважают права человека, а проситель убежища может быть защищен от политического преследования. Заявления о предоставлении убежища от людей из безопасных стран обрабатываются в ускоренном порядке и обычно отклоняются.

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В сообщении отмечается рост в Европе с осени 2017 года количеству просителей убежища из Грузии. В правительстве Швейцарии объясняют это отменой визового режима между ЕС и Грузией весной 2017 года.

В связи с увеличением просителей убежища швейцарские власти усилила защиту границ и приняла другие меры. Однако количество ходатайств об убежище, которые были необоснованными, осталось высоким.

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