Вадима Пристайка запропонували на посаду глави МЗС

Заступника глави офісу президента Вадима Пристайка запропонували на посаду міністра закордонних справ.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс Україна".

Він зазначив, що зовнішньополітичний блок в уряді буде найбільш збалансованим в історії України.

"Зовнішньополітичний блок, напевно, найбільш збалансований за всю історію України: віце-прем'єр з європейської інтеграції - Кулеба та Пристайко - міністр закордонних справ", - сказав Яременко журналістам у кулуарах Ради.

Нагадаємо, подання на звільнення Павла Клімкіна з посади глави МЗС і призначення Вадима Пристайка президент Володимир Зеленський вніс на розгляд депутатів 11 червня, але Рада провалила голосування за звільнення глави МЗС.

Раніше Зеленський розкритикував ВР за те, що вона досі не звільнила Клімкіна, навіть після того, як він запропонував кандидатуру Пристайка. За його словами, це призвело до того, що він дізнається інформацію про міжнародні кроки "з інтернету".

1 липня Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у "політичну відпустку".