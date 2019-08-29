Вадима Пристайко предложили на должность главы МИД

Кандидатуру заместителя главы офиса президента Вадима Пристайко предложили на должность министра иностранных дел.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс Украина".

Он отметил, что внешнеполитический блок в правительстве будет наиболее сбалансированным в истории Украины.

"Внешнеполитический блок, наверное, самый сбалансированный за всю историю Украины: вице-премьер по европейской интеграции - Кулеба и Пристайко - министр иностранных дел", - сказал Яременко журналистам в кулуарах Рады.

Напомним, представление на увольнение Павла Климкина с должности главы МИД и назначение Вадима Пристайко президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение депутатов 11 июня, но Рада провалила голосование за увольнение главы МИД.

Ранее Зеленский раскритиковал ВР за то, что она до сих пор не уволила Климкина, даже после того, как он предложил кандидатуру Пристайко. По его словам, это привело к тому, что он узнает информацию о международных шагах "из интернета".

1 июля Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политический отпуск".