США офіційно оголосили другий пакет санкцій за отруєння Скрипалів

Другий пакет санкцій США проти Росії через отруєння ексшпигуна Сергєя Скрипаля в Британії передбачає, зокрема, заборону американським банкам брати участь в первинному продажі суверенного боргу не в рублях.

Про це йдеться в заяві Держдепу США, повідомляє "Європейська правда".

Санкції передбачають протидію США поширенню будь-якої позики або фінансової чи технічної допомоги Росії з боку міжнародних фінансових установ, таких як Світовий банк або Міжнародний валютний фонд.

Також йдеться про заборону американським банкам брати участь в первинному продажі суверенного боргу не в рублях і видавати нерублеві позики російському уряду.

Ще другий пакет санкцій націлений на ускладнення ліцензування при продажу РФ ряду товарів і технологій.

Ці заходи набудуть чинності після 15-денного періоду сповіщення Конгресу, після чого залишаться в силі протягом мінімум 12 місяців.

За словами офіційного представника Держдепу США Морган Ортагус, заходи дозволять обмежити доступ Росії до "мільярдів доларів від двосторонньої комерційної діяльності з США".

Міністр фінансів РФ раніше запевняв, що росіянам не доведеться позичати за кордоном у 2019 році, якщо Сполучені Штати накладуть санкції на російський суверенний борг.

Після першого раунду санкцій у відповідь на спробу вбивства Росією приватної особи у Великій Британії Росія не надала запевнень, необхідних за Законом про контроль за хімічною та біологічною зброєю від 1991 року.

Перший пакет американських санкцій через отруєння Скрипаля та його доньки Юлії набрав чинності 27 серпня 2018 року. Обмежувальні заходи ознаменували заборону на продаж Росії зброї, а також товарів і технологій подвійного призначення.