США официально объявили второй пакет санкций за отравление Скрипалей

Второй пакет санкций США против России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в Британии предусматривает, в частности, запрет американским банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, сообщает "Европейская правда".

Санкции предусматривают противодействие США распространению любому займу, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых учреждений, таких как Всемирный банк или Международный валютный фонд.

Также говорится о запрете американским банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и выдавать нерублевые займы российскому правительству.

Еще второй пакет санкций нацелен на ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий.

Эти меры вступят в силу после 15-дневного периода уведомления Конгресса, после чего останутся в силе в течение минимум 12 месяцев.

По словам официального представителя Госдепа США Морган Ортагус, меры позволят ограничить доступ России к "миллиардам долларов от двусторонней коммерческой деятельности с США".

Министр финансов РФ ранее уверял, что россиянам не придется занимать за рубежом в 2019 году, если Соединенные Штаты наложат санкции на российский суверенный долг.

После первого раунда санкций в ответ на попытку убийства Россией частного лица в Великобритании Россия не предоставила заверений, необходимых по закону о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года.

Первый пакет американских санкций из-за отравления Скрипаля и его дочери Юлии вступил в силу 27 августа 2018 года. Ограничительные меры ознаменовали запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения.