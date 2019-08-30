У Сеймі Литви виступили за розслідування щодо впливу РФ на політику країни
Спікер Сейму Литви Вікторас Пранцкетіс підтримав проведення парламентського розслідування про вплив Росії на політичну систему Литви та окремих політиків.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
"Дискусії в Комітеті з національної безпеки і оборони Сейму про необхідність розслідування впливу Росії на нашу політичну систему і окремих політиків підтримуються і повинні бути реалізовані", - заявив Пранцкетіс.
За його словами, професійне, компетентне парламентське розслідування дасть можливість поліпшити законодавчу базу, "щоб наша політична система була стабільною і стійкою до зовнішніх загроз".
"Кожен рік в аналізі загроз національній безпеці ми бачимо окремі випадки, коли Росія намагалася втрутитися в те, що відбувається в нашій країні, і сьогодні у нас є кілька судових справ за шпигунство. Тому нам необхідно знати, які масштаби втручання, наскільки ми стійкі і які заходи нам необхідно вжити, щоб уникнути незворотних наслідків. Ми говоримо про нашу найважливішу цінність - безпеку", - стверджує Пранцкетіс.
Комітет Сейму з питань національної безпеки і оборони також починає парламентське розслідування можливих зв'язків члена Сейму Ірини Розової з російськими дипломатами і співробітниками служби безпеки. В документі Державного департаменту безпеки Литви було зазначено, що Розова обговорювала з російськими дипломатами питання фінансової підтримки Альянсу росіян Литви.