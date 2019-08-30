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У Сеймі Литви виступили за розслідування щодо впливу РФ на політику країни

П'ятниця, 30 серпня 2019, 14:14

Спікер Сейму Литви Вікторас Пранцкетіс підтримав проведення парламентського розслідування про вплив Росії на політичну систему Литви та окремих політиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Дискусії в Комітеті з національної безпеки і оборони Сейму про необхідність розслідування впливу Росії на нашу політичну систему і окремих політиків підтримуються і повинні бути реалізовані", - заявив Пранцкетіс.

 За його словами, професійне, компетентне парламентське розслідування дасть можливість поліпшити законодавчу базу, "щоб наша політична система була стабільною і стійкою до зовнішніх загроз".

"Кожен рік в аналізі загроз національній безпеці ми бачимо окремі випадки, коли Росія намагалася втрутитися в те, що відбувається в нашій країні, і сьогодні у нас є кілька судових справ за шпигунство. Тому нам необхідно знати, які масштаби втручання, наскільки ми стійкі і які заходи нам необхідно вжити, щоб уникнути незворотних наслідків. Ми говоримо про нашу найважливішу цінність - безпеку", - стверджує Пранцкетіс.

Комітет Сейму з питань національної безпеки і оборони також починає парламентське розслідування можливих зв'язків члена Сейму Ірини Розової з російськими дипломатами і співробітниками служби безпеки. В документі Державного департаменту безпеки Литви було зазначено, що Розова обговорювала з російськими дипломатами питання фінансової підтримки Альянсу росіян Литви.

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