В Сейме Литвы выступили за расследование влияния РФ на политику страны

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис поддержал проведение парламентского расследования о влиянии России на политическую систему Литвы и отдельных политиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Дискуссии в Комитете по национальной безопасности и обороне Сейма о необходимости расследования влияния России на нашу политическую систему и отдельных политиков поддерживаются и должны быть реализованы", - заявил Пранцкетис.

По его словам, профессиональное, компетентное парламентское расследование даст возможность улучшить законодательную базу, "чтобы наша политическая система была стабильной и устойчивой к внешним угрозам".

"Каждый год в анализе угроз национальной безопасности мы видим отдельные случаи, когда Россия пыталась вмешаться в происходящее в нашей стране, и сегодня у нас есть несколько судебных дел за шпионаж. Поэтому нам необходимо знать, каковы масштабы вмешательства, насколько мы устойчивы и какие меры нам необходимо принять, чтобы избежать необратимых последствий. Мы говорим о нашей важнейшей ценности - безопасности", - утверждает Пранцкетис.

Комитет Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны также начинает парламентское расследование возможных связей члена Сейма Ирины Розовой с российскими дипломатами и сотрудниками службы безопасности. В документе Государственного департамента безопасности Литвы было отмечено, что Розова обсуждала с российскими дипломатами вопросы финансовой поддержке Альянса русских Литвы.