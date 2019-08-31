Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Британії протести проти рішення Джонсона призупинити роботу парламенту

Трамп виклав у Twitter секретний супутниковий знімок об'єкту в Ірані - ЗМІ

Cвітові газети вийдуть з обкладинками 1939 року з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової

Німеччина спростила надання громадянства нащадкам жертв нацизму






Трамп виклав у Twitter секретний супутниковий знімок об'єкту в Ірані - ЗМІ

Субота, 31 серпня 2019, 10:56

Президент США Дональд Трамп опублікував у Twitter знімок військового об’єкту в Ірані, який вірогідно, не був призначений для публікації у публічному просторі.

Про це повідомляє "європейська правда" із посиланням на інформацію телеканалу CNBC.

Трамп у п’ятницю опублікував допис, в якому заявив, що США не мають жодного стосунку до вибуху ракети в Ірані. Він додав до повідомлення фотографію засекреченого супутникового знімку.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі в п'ятницю, Трамп заявив, що мав право опублікувати фотографію.

Але якість фотографії здивувала експертів з національної безпеки, які кажуть, що такі чіткі зображення рідко оприлюднюються.

"Я взагалі-то не мала би побачити щось настільки якісне. Президент не мав би розповсюджувати таке. Я чесно ніколи не бачила настільки чіткого зображення", - сказала експертка центру Open Nuclear Network Мелісса Ганам.

За її словами, знімок був, імовірно, знятий з висотного літального апарата з технологією трекінгу, наприклад RC-135S Cobra Ball чи з апарата схожого типу.

Оскільки йдеться про знімок секретного об’єкта в Ірані, експерт з нерозповсюдження ядерної зброї і редактор Nonproliferation Review Джошуа Поллак допускає, що публікація знімка "матиме глобальні наслідки", і вважає її "безвідповідальністю найвищого ступеню".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua