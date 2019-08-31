Трамп выложил в Twitter секретный спутниковый снимок объекта в Иране - СМИ

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter снимок военного объекта в Иране, который, вероятно, не был предназначен для публикации в публичном пространстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию телеканала CNBC.

Трамп в пятницу опубликовал сообщение, в котором заявил, что США не имеют никакого отношения к взрыву ракеты в Иране. Он добавил к сообщению фотографию засекреченного спутникового снимка.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

Выступая перед журналистами в Белом доме в пятницу, Трамп заявил, что имел право опубликовать фотографию.

Но качество фотографии удивило экспертов по национальной безопасности, которые говорят, что такие четкие изображения редко публикуются.

"Я вообще-то не должна была бы увидеть что-то настолько качественное. Президент не должен распространять такое. Я честно никогда не видела столь четкого изображения", - сказала експерт центра Open Nuclear Network Мелисса Ханам.

По ее словам, снимок был, вероятно, снят с высотного летательного аппарата с технологией трекинга, например RC-135S Cobra Ball или с аппарата похожего типа.

Поскольку речь идет о снимке секретного объекта в Иране, эксперт по нераспространению ядерного оружия и редактор Nonproliferation Review Джошуа Поллак допускает, что публикация снимка "может иметь глобальные последствия", и считает ее "безответственностью высшей степени".