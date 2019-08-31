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Трамп выложил в Twitter секретный спутниковый снимок объекта в Иране - СМИ

Суббота, 31 августа 2019, 10:56

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter снимок военного объекта в Иране, который, вероятно, не был предназначен для публикации в публичном пространстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию телеканала CNBC.

Трамп в пятницу опубликовал сообщение, в котором заявил, что США не имеют никакого отношения к взрыву ракеты в Иране. Он добавил к сообщению фотографию засекреченного спутникового снимка.

Выступая перед журналистами в Белом доме в пятницу, Трамп заявил, что имел право опубликовать фотографию.

Но качество фотографии удивило экспертов по национальной безопасности, которые говорят, что такие четкие изображения редко публикуются.

"Я вообще-то не должна была бы увидеть что-то настолько качественное. Президент не должен распространять такое. Я честно никогда не видела столь четкого изображения", - сказала експерт центра Open Nuclear Network Мелисса Ханам.

По ее словам, снимок был, вероятно, снят с высотного летательного аппарата с технологией трекинга, например RC-135S Cobra Ball или с аппарата похожего типа.

Поскольку речь идет о снимке секретного объекта в Иране, эксперт по нераспространению ядерного оружия и редактор Nonproliferation Review Джошуа Поллак допускает, что публикация снимка "может иметь глобальные последствия", и считает ее "безответственностью высшей степени".

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