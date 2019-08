Трамп выложил в Twitter секретный спутниковый снимок объекта в Иране - СМИ

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter снимок военного объекта в Иране, который, вероятно, не был предназначен для публикации в публичном пространстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию телеканала CNBC.

Трамп в пятницу опубликовал сообщение, в котором заявил, что США не имеют никакого отношения к взрыву ракеты в Иране. Он добавил к сообщению фотографию засекреченного спутникового снимка.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3