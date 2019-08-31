Зеленський підтримує посаду радника з питань закордонних українців і обіцяє зустріч громаді у Польщі

Президент Володимир Зеленський не зустрінеться з української громадою у Варшаві через щільний графік, пов’язаний з пам'ятними заходами з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Про це "Європейській правді" повідомили в Офісі президента.

"Я глибоко шаную українців, які проживають за кордоном, адже їхній внесок у розвиток і становлення Української держави та зміцнення національної економіки неможливо переоцінити. Українська діаспора завжди підтримує незалежність і територіальну цілісність України, й багато діаспорян долучилися до волонтерської справи у найважчий для рідної країни період – коли розпочалася російська збройна агресія на сході", - цитує Зеленського його прес-служба.

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Президент нагадав, що вже підписав указ про спрощення отримання громадянства України і хоче удосконалити законодавства щодо посилення культурних, соціальних і політичних прав закордонних українців та сприяння поверненню їх в Україну.

Питання делегування представників української діаспори до Верховної Ради та множинне громадянство також активно обговорюється президентом, урядом і народними депутатами.

"Я також підтримую ідею впровадження посади радника з питань закордонних українців і міграційної політики при Кабінеті міністрів України, який долучився б до створення програми повернення для трудових мігрантів", - зазначив президент.

Він висловив сподівання, що матиме змогу зустрітися з українськими громадами під час наступних візитів до Польщі та інших країн.

"Дякую українській діаспорі за активне просування інтересів України у світі, сприяння на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції та підтримку у протистоянні російській агресії", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський у Варшаві заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн "спільний меморіал примирення".

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