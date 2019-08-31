Зеленський запропонував збудувати меморіал примирення на кордоні України та Польщі

Президент України Володимир Зеленський запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн "спільний меморіал примирення".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на прес-конференції у Варшаві.

"Я запропонував президенту Дуді побудувати на кордоні України і Польщі спільний меморіал примирення", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Київ і Варшава не закривають очі на загальні трагічні сторінки минулого.

"Сьогодні ми з президентом Дудою ми дуже відверто обговорили всю історичну, трагічну проблематику", - зазначив він, додавши, що напружені відносини України і Польщі стали прекрасним подарунком для "наших недругів".

Дуда підтвердив, що на переговорах йшлося про проблеми, які існують між країнами в контексті історичної пам'яті.

"Ми обидва дуже хотіли б, щоб на цьому тлі відбулася нормалізація міжлюдських відносин ... Потрібні ексгумаційні роботи, і я просив пана президента, щоб мораторій, введений попередньою владою України, був скасований. Пан президенте заявив мені, що новий уряд на етапі формування, і обіцяв мені, що це питання буде реалізоване", - сказала він.

Нагадаємо, Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

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