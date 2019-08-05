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Президентка Хорватії заявила про намір переобратися на другий термін

Понеділок, 5 серпня 2019, 15:37

Президентка Хорватії Колінда Грабар-Кітарович заявила про висунення своєї кандидатури на майбутніх президентських виборах у грудні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HRT.

Повідомивши про намір переобратися на посаду, Грабар-Кітарович висловила упевненість у своїй перемозі.

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"Я тут сьогодні як президент, і протягом наступних п'яти років я буду тут з вами як президент", - сказала вона журналістам після церемонії у фортеці Кнін.

Прем'єр-міністр країни Андрій Пленкович прокоментував намір президентки, заявивши, що "згоден з її амбіціями". "Зрозуміло, вона збирається ще раз перемогти на президентських виборах", - сказав очільник уряду Хорватії.

Колінда Грабар-Кітарович – чинна президентка Хорватії з 19 лютого 2015 року, перша жінка на посту президента країни.

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