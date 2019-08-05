Президент Хорватии заявила о намерении переизбраться на второй срок

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах в декабре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HRT.

Сообщив о намерении переизбраться на пост, Грабар-Китарович выразила уверенность в своей победе.

"Я здесь сегодня как президент, и в течение следующих пяти лет я буду здесь с вами как президент", - сказала она журналистам после церемонии в крепости Книн.

Премьер-министр страны Андрей Пленкович прокомментировал намерение президента, заявив, что "согласен с ее амбициями". "Разумеется, она собирается еще раз победить на президентских выборах", - сказал глава правительства Хорватии.

Грабар-Китарович - действующий президент Хорватии с 19 февраля 2015 года, первая женщина на посту главы государства.