Путін попередив про нестримну гонку озброєнь після краху ракетного договору з США

Президент Росії Владімір Путін заявив, що дії США з ліквідації договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) здатні привести до нічим не стримуваної гонки озброєнь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"На нашу думку, дії США, які призвели до ліквідації Договору про ракети середньої і малої дальності, неминуче спричинять за собою девальвацію, розхитування всієї несучої конструкції глобальної безпеки, включаючи Договір про стратегічні наступальні озброєння та Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, - попередив Путін. - Такий сценарій означає відновлення нічим не стримуваної гонки озброєння".

На думку російського лідера, привід для виходу США з договору є надуманим.

Путін заявив, що відповідальність за збільшення ризиків для миру у світі "повністю лежить на американській стороні".

"Замість вдумливого обговорення проблем міжнародної безпеки США просто перекреслили багаторічні зусилля, спрямовані на зниження ймовірності масштабного військового конфлікту, в тому числі із застосуванням ядерної зброї", - зазначив він.

Путін також заявив про готовність Москви відновити повноцінні переговори про забезпечення стратегічної стабільності і безпеки з Вашингтоном.

Як відомо, Сполучені Штати 2 серпня офіційно залишили російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення "холодної війни".

Аналітики побоюються, що крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.

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