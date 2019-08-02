США виходять із ядерного договору з Росією

Сполучені Штати у п'ятницю, 2 серпня, офіційно виходять з російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення "холодної війни".

Про це повідомляє "Європейська правда".

ДРСМД 1987 року підписали лідер СРСР Михаїл Горбачов та президент США Рональд Рейган. Документ забороняв обом ядерним наддержавам володіти наземними ракетами радіусом дії від 500 до 5000 км. Фактично підписання цього договору вивело світ зі стану "холодної війни".

Читайте також Столтенберг дав Росії останній шанс зберегти ядерний договір зі США

Восени 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Росія порушує умови ДРСМД, і в цій ситуації його збереження не вигідне Сполученим Штатам.

У грудні держсекретар США Майк Помпео висунув ультиматум Росії, зажадавши протягом 60 днів знищити або модифікувати ракету 9М729, що, як стверджують у Вашингтоні, за своїми показниками порушує ДРСМД.

2 лютого Сполучені Штати припинили свої зобов'язання за Договором і почали процес виходу з нього. Незабаром після цього президент Росії Владімір Путін призупинив зобов'язання Росії щодо договору. РФ послідовно заперечувала усі звинувачення США.

Офіційно процес виходу США з договору завершується у п’ятницю, 2 серпня.

Аналітики побоюються, що крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.

Читайте також: "Ракети без обмежень: які наслідки для України матиме вихід США з ядерної угоди з РФ".