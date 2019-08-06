У Німеччині відповіли Росії на заяву про втручання у внутрішні справи

Російський уряд отримав заяву Німеччини з приводу розгону демонстрантів у Москві 3 серпня і відреагував на них.

Про це заявила представник МЗС ФРН Марія Адебар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

У МЗС РФ напередодні заявили, що надішлють офіційні звернення до американської та німецької сторони з приводу втручання їхніх дипломатичних співробітників і державних ЗМІ у внутрішні справи Росії у зв'язку з висвітленням акцій протесту.

"Федеральний уряд засуджує чергові затримання мирних демонстрантів в Москві і що послідували за цим невідповідні дії поліції", - так на прохання DW в понеділок, 5 серпня, прокоментувала ситуацію представник уряду Ульріке Деммер.

Заходи російської влади викликають в Берліні "велику тривогу", додала Деммер.

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Влада Німеччини закликала допустити незалежних кандидатів до виборів у Мосміськдуму, які повинні відбутися 8 вересня.

Також Берлін зажадав від Москви не застосовувати насильство щодо мирних демонстрантів і негайно відпустити затриманих.

Дії поліції в Москві, зокрема затримання кількох журналістів (серед них кореспондента німецької газети Tageszeitung), обурили голову Спілки журналістів Німеччини (DJV) Франка Ібераля. "Своїми жорстокими діями російські силові органи порушують не тільки чинні в усьому світі базові права громадян, а й російську конституцію", - заявив Ібераль.

Deutsche Welle відкидає закиди російської сторони, зазначаючи, що в жодному зі своїх оприлюднених матеріалів чи сюжетів не закликала читачів брати участь у протестах в Росії. "Ми вбачаємо у цих закидах з боку Марії Захарової прямий зв'язок із затриманням нашого кореспондента Сергія Діка", - заявив речник DW Крістоф Юмпельт.

Медіакомпанія висловила російській владі протест у зв'язку із затриманням свого кореспондента, зазначивши у відповідній ноті до російського МЗС, що свавільне перешкоджання роботі акредитованого журналіста є неприпустимим. "Ми висловлюємо протест проти цього інциденту і очікуємо відповіді з вашої сторони", - зазначено у листі мовника.

Черговая акція з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму пройшла у Москві 3 серпня. Затримали понад тисячу демонстрантів.