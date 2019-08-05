Комісар Ради Європи лише через тиждень помітила затримання під час протестів у Москві

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович висловила стурбованість з приводу великої кількості затримань під час мітингу у Москві 27 липня.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради Європи, опублікованій 5 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Міятович опублікувала лист від 2 серпня на ім'я міністра внутрішніх справ Російської Федерації Владіміра Колокольцева щодо дій правоохоронних органів з розгону переважно мирних акцій протесту в Москві 27 липня 2019 року, і рекомендувала російській владі забезпечити дотримання прав людини в контексті охорони правопорядку на зборах.

"Комісар висловила стурбованість з приводу великої кількості затримань під час мітингу 27 липня 2019 року, які в багатьох випадках були названі очевидцями і правозахисниками "необґрунтованими"" - йдеться у заяві.

Міятович звернула увагу на надмірне застосування сили співробітниками правоохоронних органів проти протестувальників, які не чинили опору, і журналістів, присутніх на мітингу.

Нагадаємо, 27 липня у Москві відбувся масовий мітинг проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Поліція застосувала проти мітингарів кийки. Більше 1 тисячі осіб були затримані.

Після цього акція з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів у Мосміськдуму пройшла у Москві 3 серпня. Загалом ОМОН і Росгвардія затримали 828 осіб.