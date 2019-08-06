Експерти ЄС підтвердили: пестициди можуть зашкодити ненародженим дітям

Експерти ЄС заявляють, що не існує безпечних рівнів використання пестицидів хлорпірифос та хлорпірифос-метил, які є "найнебезпечнішими з тих, про які ви коли-небудь чули".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Попередні висновки експертів вказують на те, що ЄС зробив крок до заборони цих двох пестицидів.

Хлорпіріфос використовують для вбивства комах при вирощуванні овочів та фруктів. Нині експерти з країн-членів ЄС та співробітники Європейської агенції з безпеки харчових продуктів (EFSA) опублікували безпрецедентну заяву щодо двох суперечливих пестицидів, які, як вважають, можуть заподіяти пошкодження мозку дітям, матері яких зазнали їхнього впливу під час вагітності.

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2 серпня EFSA оголосила, що пестициди не відповідають критеріям нового затвердження. Нинішні погодження закінчуються в січні 2020 року.

На думку експертів, генотоксичний потенціал хлорпірифосу неможливо виключити. Схвалення чи заборона пестицидів, врешті-решт, буде вирішуватися не EFSA, а постійним комітетом представників країн-членів ЄС та Єврокомісією після чергової зустрічі експертів, запланованої на вересень.

Вважається, що запропоноване остаточне рішення буде опубліковане в жовтні, а потім комітет проголосує в грудні. Іспанія використовує ці пестициди чи не найбільше в ЄС.

Хлорпіріфос був схвалений на рівні ЄС з 2006 року, але вісім держав заборонили або ніколи не дозволяли його використання: Данія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Словенія та Швеція.

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Дослідження проб харчових продуктів у всіх країнах ЄС у 2016 році показали хлорпірифос та хлорпірифос-метил у 5,5 відсотка із 76 200 проб, зафіксувала EFSA.

Якщо розглянути лише випадкові вибірки необроблених рослинних харчових продуктів на території ЄС, відсоток становить 6,2.

У країни ЄС, де використання хлорпірифосу заборонено, пестицид все-таки потрапляє до споживачів завдяки вільному переміщенню товарів на внутрішньому ринку.

2013 року шведські дослідники повідомили про виявлення хлорпірифосу та інших пестицидів у сечі у жінок середнього віку, групи з високим споживанням фруктів та овочів.

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Хлорпірифос ніколи не був дозволений у сільському господарстві Швеції.

Данські дослідники встановили можливий зв’язок між хлорпірифосом та розвитком СДУГ (Синдрому дефіциту уваги і гіперактивності).

У Валлонії, франкомовній частині Бельгії, науковці виявили залишки хлорпірифосу у 100 відсотках зразків сечі у 258 школярів віком 9-12 років.

Нещодавно проведене дослідження в Каліфорнії пов’язало аутизм та раннє ураження мозку у дітей із внутрішньоутробним та післяпологовим впливом хлорпірифосу.

Ризик ушкодження мозку у дитини збільшується, якщо її мати потрапила під дію пестицидів, живучи поблизу обприскуваних полів, показало дослідження.