Эксперты ЕС подтвердили: пестициды могут навредить нерожденным детям

Эксперты ЕС заявляют, что не существует безопасного уровня использования пестицидов хлорпирифос и хлорпирифос-метил, которые являются "самыми опасными" из тех, о которых вы когда-нибудь слышали".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство EUobserver.

Предварительные выводы экспертов указывают на то, что ЕС сделал шаг к запрету этих двух пестицидов.

Хлорпирифос используют для убийства насекомых при выращивании овощей и фруктов. Сейчас эксперты из стран-членов ЕС и сотрудники Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) опубликовали беспрецедентное заявление о двух противоречивах пестицидах, которые, как считается, могут причинить повреждение мозга детей, матери которых попали под их влияние во время беременности.

2 августа EFSA объявила, что пестициды не соответствуют критериям переутверждения. Нынешние согласования заканчивают действие в январе 2020 года.

По мнению экспертов, генотоксический потенциал хлорпирифоса невозможно исключить. Одобрение или запрет пестицидов, в конце концов, будет решаться не EFSA, а постоянным комитетом представителей стран-членов ЕС и Еврокомиссией после встречи экспертов, запланированной на сентябрь.

Считается, что предложенное окончательное решение будет опубликовано в октябре, а затем комитет проголосует в декабре. Испания использует эти пестициды больше всего в ЕС.

Хлорпирифос был одобрен на уровне ЕС с 2006 года, но восемь государств запретили или никогда не позволяли его использование: Дания, Финляндия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Словения и Швеция.

Исследования проб пищевых продуктов во всех странах ЕС в 2016 году показали хлорпирифос и хлорпирифос-метил в 5,5 процентах из 76 200 проб, зафиксировала EFSA.

Если рассмотреть только случайные выборки необработанных растительных пищевых продуктов на территории ЕС, процент составляет 6,2.

В ЕС, где использование хлорпирифоса запрещено, пестицид все-таки попадает к потребителям благодаря свободному перемещению товаров на внутреннем рынке.

В 2013 году шведские исследователи сообщили об обнаружении хлорпирифоса и других пестицидов в моче у женщин среднего возраста, группы с высоким потреблением фруктов и овощей.

Хлорпирифос никогда не был разрешен в сельском хозяйстве Швеции.

Датские исследователи установили возможную связь между хлорпирифосом и развитием СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности).

В Валлонии, франкоязычной части Бельгии, ученые обнаружили остатки хлорпирифоса в 100 процентах образцов мочи в 258 школьников в возрасте 9-12 лет.

Недавно проведенное исследование в Калифорнии связало аутизм и раннее поражение мозга у детей с внутриутробным и послеродовым воздействием хлорпирифоса.

Риск повреждения мозга у ребенка увеличивается, если его мать попала под действие пестицидов, живя вблизи опрыскиваемых полей, показало исследование.