На Майорці вандали псують орендні авто на знак протесту проти напливу туристів

Іспанська поліція намагається встановити вандалів, які навмисно обмальовують взяті на прокат автомобілі на острові Майорка, протестуючи таким чином проти напливу туристів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Члени крайньо лівої групи Arran влітку регулярно проводять подібні акції протесту проти масового туризму.

Група опублікувала в у соціальних мережах відео, на якому видно двох активістів у масках, які вночі в місті Пальмі-де-Майорка розбивали лобове скло в автомобілі однієї з фірм прокату, а також обмальовували транспортні засоби фарбою та пробивали їх шини.

Група, яка в останні роки проводила подібні акції протесту на Балеарських островах, а також в Барселоні та Валенсії, стверджує, що прокат транспортних засобів забруднює навколишнє середовище і є символом "насичення" острова відвідувачами.

Поліція відкрила розслідування після отримання скарги від компанії з прокату автомобілів.

Майорка - найбільший з Балеарських островів, який минулого року відвідали близько 14 мільйонів туристів, головним чином з Німеччини та Ббританії.

В Іспанії, другій за відвідуваністю країні у світі після Франції, спостерігається підйом антитуристичних настроїв. Критики нарікають, що масовий туризм призводить до перевантаження інфраструктури, такої як дороги, громадський транзит та водопостачання та збільшує витрати на житло та забруднює навколишнє середовище.