СБУ задержала в Киеве чеха, который продавал устройства для прослушки. Он сказал, что вел переговоры при посредничестве НАТО, а пострадал из-за нежелания платить откат. Одновременно задержали и дипломата из миссии Альянса...

Первые 10 лет в ВТО: как Украина использует инструменты организации Перед Всемирной торговой организацией сейчас стоит много вызовов. Но даже в таких условиях мы должны использовать все имеющиеся возможности, которые предоставляет нам членство, для продвижения интересов Украины и украинского бизнеса (укр.)

10 лет в ВТО: что получила и потеряла Украина Перед вступлением во Всемирную торговую организацию наибольшим риском считался массированный импорт аграрной продукции. Критики пугали уничтожением украинского агросектора. Но вышло как раз наоборот – именно этот сектор больше всех выиграл от членства в ВТО.

Забыть об Украине: что писали о нашей стране западные СМИ и рупоры роспропаганды Украина теряет внимание западной аудитории: за полтора года количество заголовков о нашей стране на страницах и сайтах ведущих мировых СМИ уменьшилось в 2,4 раза. Из них более половины всех новостей опубликовало агентство Reuters.

"Прекрасный день для мира": открытие посольства США в Иерусалиме привело к массовым жертвам Смерти в Газе во время открытия посольства в Иерусалиме разделили США. Решение о переносе посольства одобряют и республиканцы, и демократы. Поэтому линия раздела прошла между истеблишментом в составе обеих партий и крайними силами.

Украинские миротворцы против мин и баррикад: как служат с НАТО бойцы из зоны АТО Ключевая задача украинских миротворцев в Косове – обеспечивать свободу передвижения на автодорогах. Если дороги будут перегорожены, саперы должны разрушить эти препятствия. Последний раз трассы блокировали в марте...

Операция "анти-Сорос": зачем в Украине готовят пиар-кампанию по венгерскому сценарию "Сорос скупит украинские стратегические заводы" (варианты – черноземы, недра, власть). Группа политтехнологов активно "продает" штабам политиков сценарий электоральной кампании, который, по их замыслу, позволит адаптировать "успешный опыт" Венгрии к украинским реалиям (укр.)

В очередь за Коломойским: что получит Украина от поражения России в Гааге Проигрыш россиян в "крымском деле" является, наверное, не последним. Но победа украинцев еще не окончательная. Реально ли взыскать компенсации с россиян? Почему на адвокатов потратили миллионы? Как будет действовать Россия?

Конфликт, у которого нет решения: как преодолеть кризис отношений с Польшей Нынешний кризис в отношениях с Польшей является конфликтом идентичностей, решить который чрезвычайно сложно. В такой ситуации стоит попробовать тактику "избежания конфликта", стараясь не форсировать урегулирование исторических противоречий (укр.)

Чья победа? 6 ключевых вопросов о Гаагском арбитраже по Крыму Россию впервые обязали выплатить компенсацию за экспроприацию активов в Крыму. Что это значит и каковы шансы заставить ее выполнить это решение? Ведь до сих пор РФ не выполнила добровольно ни одного решения инвестиционного арбитража.