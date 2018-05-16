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Укр / Рус

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Под прикрытием НАТО: за что СБУ "повязала" чешского полковника, продвигавшего реформы в Украине

СБУ задержала в Киеве чеха, который продавал устройства для прослушки. Он сказал, что вел переговоры при посредничестве НАТО, а пострадал из-за нежелания платить откат. Одновременно задержали и дипломата из миссии Альянса...
17 мая 2018 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Публикации

Первые 10 лет в ВТО: как Украина использует инструменты организации

Перед Всемирной торговой организацией сейчас стоит много вызовов. Но даже в таких условиях мы должны использовать все имеющиеся возможности, которые предоставляет нам членство, для продвижения интересов Украины и украинского бизнеса (укр.)
16 мая 2018 — Наталия Микольская, торговый представитель Украины
10 лет в ВТО: что получила и потеряла Украина
Перед вступлением во Всемирную торговую организацию наибольшим риском считался массированный импорт аграрной продукции. Критики пугали уничтожением украинского агросектора. Но вышло как раз наоборот – именно этот сектор больше всех выиграл от членства в ВТО.
16 мая 2018 — Тарас Качка, для Европейской правды
Забыть об Украине: что писали о нашей стране западные СМИ и рупоры роспропаганды
Украина теряет внимание западной аудитории: за полтора года количество заголовков о нашей стране на страницах и сайтах ведущих мировых СМИ уменьшилось в 2,4 раза. Из них более половины всех новостей опубликовало агентство Reuters.
15 мая 2018 — Александр Надельнюк, VoxUkraine
"Прекрасный день для мира": открытие посольства США в Иерусалиме привело к массовым жертвам
Смерти в Газе во время открытия посольства в Иерусалиме разделили США. Решение о переносе посольства одобряют и республиканцы, и демократы. Поэтому линия раздела прошла между истеблишментом в составе обеих партий и крайними силами.
15 мая 2018 — Алексей Кузьменко, "Голос Америки"

Украинские миротворцы против мин и баррикад: как служат с НАТО бойцы из зоны АТО

Ключевая задача украинских миротворцев в Косове – обеспечивать свободу передвижения на автодорогах. Если дороги будут перегорожены, саперы должны разрушить эти препятствия. Последний раз трассы блокировали в марте...
8 мая 2018 — Юрий Панченко, Европейская правда, из Косова
Операция "анти-Сорос": зачем в Украине готовят пиар-кампанию по венгерскому сценарию
"Сорос скупит украинские стратегические заводы" (варианты – черноземы, недра, власть). Группа политтехнологов активно "продает" штабам политиков сценарий электоральной кампании, который, по их замыслу, позволит адаптировать "успешный опыт" Венгрии к украинским реалиям (укр.)
14 мая 2018 — Александр Сушко, Міжнародний фонд "Відродження"
В очередь за Коломойским: что получит Украина от поражения России в Гааге
Проигрыш россиян в "крымском деле" является, наверное, не последним. Но победа украинцев еще не окончательная. Реально ли взыскать компенсации с россиян? Почему на адвокатов потратили миллионы? Как будет действовать Россия?
14 мая 2018 — Михаил Солдатенко, Сергей Сидоренко
Конфликт, у которого нет решения: как преодолеть кризис отношений с Польшей
Нынешний кризис в отношениях с Польшей является конфликтом идентичностей, решить который чрезвычайно сложно. В такой ситуации стоит попробовать тактику "избежания конфликта", стараясь не форсировать урегулирование исторических противоречий (укр.)
14 мая 2018 — Галина Зеленько, Институт политических и этнонациональных исследований НАН Украины
Чья победа? 6 ключевых вопросов о Гаагском арбитраже по Крыму
Россию впервые обязали выплатить компенсацию за экспроприацию активов в Крыму. Что это значит и каковы шансы заставить ее выполнить это решение? Ведь до сих пор РФ не выполнила добровольно ни одного решения инвестиционного арбитража.
11 мая 2018 — Дмитрий Шемелин, "Астерс"
Европейские деньги для украинского бизнеса: какую помощь предоставляет ЕС
Запланированный объем финансирования со стороны ЕС – 200 млн евро. Ожидается, что Украина получит самый большой объем помощи. Например, из программы стоимостью 62 млн евро на Украину приходится 40 млн евро.
11 мая 2018 — Ольга Красовская, для Европейской правды
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В очередь за Коломойским: что получит Украина от поражения России в Гааге

Проигрыш россиян в "крымском деле" является, наверное, не последним. Но победа украинцев еще не окончательная. Реально ли взыскать компенсации с россиян? Почему на адвокатов потратили миллионы? Как будет действовать Россия?
14 мая 2018 — Михаил Солдатенко, Сергей Сидоренко
Все статьи

Экспертное мнение

Ошибка ценой в разрыв торговли: чему научит Украину эстонский "офшорный" скандал

Исключение Эстонии из списка офшоров произошло быстро, поэтому возможные финансовые потери для бизнеса удалось минимизировать. Однако в следующий раз последствия такой "ошибки" могут оказаться гораздо больше.
Георгий Джаниашвили
юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Операция "анти-Сорос": зачем в Украине готовят пиар-кампанию по венгерскому сценарию

"Сорос скупит украинские стратегические заводы" (варианты – черноземы, недра, власть). Группа политтехнологов активно "продает" штабам политиков сценарий электоральной кампании, который, по их замыслу, позволит адаптировать "успешный опыт" Венгрии к украинским реалиям (укр.)
Александр Сушко
исполнительный деректор Международного фонда "Возрождение"
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Интервью

Экс-президент ПАСЕ: Нам нужны россияне в Совете Европы, и вам – тоже

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В России завели дело против судей Конституционного суда Украины
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Комитет Европарламента поддержал выделение Украине 1 млрд долл.
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Шуляк говорит, что Янукович просил о миротворцах, а не об агрессии РФ
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Из ответа России на санкции исчезли две трети контрмер
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Протесты в Армении: новый премьер призывает людей "взять паузу"
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Рада предварительно определила, как будет формироваться ГБР
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