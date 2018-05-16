Исключение Эстонии из списка офшоров произошло быстро, поэтому возможные финансовые потери для бизнеса удалось минимизировать. Однако в следующий раз последствия такой "ошибки" могут оказаться гораздо больше.
Георгий Джаниашвили
юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры"
"Сорос скупит украинские стратегические заводы" (варианты – черноземы, недра, власть). Группа политтехнологов активно "продает" штабам политиков сценарий электоральной кампании, который, по их замыслу, позволит адаптировать "успешный опыт" Венгрии к украинским реалиям (укр.)
Александр Сушко
исполнительный деректор Международного фонда "Возрождение"