Посол США в Росії подав Трампу заяву про відставку

Посол США в Росії Джон Хантсман у вівторок подав президенту Дональду Трампу заяву про свою відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

"Американське громадянство - це привілей, і я вважаю, що основна відповідальність полягає у служінні країні", - сказав Хантсман у своїй заяві.

"Я пишаюся тією довірою, яку ви надали мені як послу Сполучених Штатів в Росії в цей історично складний період двосторонніх відносин. Я обіцяю докласти всіх зусиль для сприяння плавному переходу, який забезпечить належне втілення наших зовнішньополітичних цілей" – наголосив він.

Хантсман, колишній губернатор штату Юта, планує повернутися у свій штат восени і, як повідомляється, подумує про ще один губернаторський термін.

Він покинув пост губернатора штату Юта в 2009 році, щоб стати послом США в Китаї. Хантсман обіймав посаду посла в Росії з 2017 року.

Відставка Хантсмана набуде чинності 3 жовтня.